PNUD promove capacitação intensiva sobre transformação digital e inteligência artificial

Os governos recorrem cada vez mais à digitalização e à inteligência artificial para tornar os serviços públicos mais eficientes e enfrentar desafios complexos de desenvolvimento.

Em São Tomé e Príncipe, o PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, promoveu uma ação de capacitação dirigida aos quadros dirigentes da administração pública, com foco nestas ferramentas.

“Esta é uma iniciativa estratégica para o país, sobretudo para a administração pública. A inteligência artificial e a digitalização já não são questões do futuro, mas do presente, e contribuirão para que São Tomé e Príncipe ofereça melhores serviços à população. Sendo um pequeno Estado insular, o país tem necessidade de reforçar a sua eficiência e ultrapassar as limitações que enfrenta atualmente”, afirmou Negar Arefi, Representante Residente Adjunta do PNUD.

Para além da formação, especialistas defendem a criação de uma infraestrutura pública digital que permita aplicar, na prática, soluções tecnológicas.

“A inteligência artificial assenta numa camada de infraestrutura cujo funcionamento é essencial compreender. O ponto de partida são os dados, pois sem dados não há inteligência artificial. É necessário concentrar esforços na utilização interna de dados provenientes dos diferentes ministérios, construindo sistemas capazes de garantir a interoperabilidade”, sublinhou José Medina, formador.

Outro desafio passa pela construção de bases de dados fiáveis, alinhadas com a realidade nacional, e pela sua utilização responsável no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

José Bouças