Documentário “Cartas para…” encerra a mostra de cinema em língua portuguesa

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé convida o público para a sessão de encerramento da Mostra de Cinema em Língua Portuguesa – edição 2026.

Encerrando a programação, será exibido o documentário “Cartas para…”, dirigido por Vânia Lima, que reúne as escritoras Elisa Lucinda, Paulina Chiziane e Raquel Lima, em um encontro sensível e potente atravessado pela palavra.

Mais do que um intercâmbio entre países, o filme propõe um mergulho naquilo que constitui a própria lusofonia: histórias conectadas por uma língua comum, mas atravessadas por experiências diversas, que transformam a palavra em espaço de encontro, escuta e resistência.

Sinopse

A partir da troca de cartas entre Brasil, Moçambique e Portugal, Elisa Lucinda, Paulina Chiziane e Raquel Lima constroem uma narrativa poética sobre pertencimento, memória e experiência diaspórica. Ao longo de dois anos de correspondência, as autoras refletem sobre corpo, voz e tempo, revelando universos íntimos que dialogam com questões coletivas como racismo, machismo e xenofobia.

Local: Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada gratuita

Data: 29 de maio

Horário: 18h