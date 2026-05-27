Defesa de Purcell Mena trava extradição para Espanha

A defesa de Ignacio Purcell Mena, ex-conselheiro especial do primeiro-ministro Américo Ramos, recorreu da decisão do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe que autorizou a sua extradição para Espanha.

O recurso, que impugna o acórdão n.º 07/2026, suspende a extradição e alega falta de fundamentação, erro de julgamento e inconstitucionalidade da decisão.

O advogado Hamilton Vaz sustenta ainda que Purcell Mena se encontra detido ilegalmente, invocando o incumprimento dos prazos previstos na Lei de Cooperação Internacional em Matéria Penal.

Detido em março, no norte da ilha de São Tomé, o empresário chileno é procurado pela justiça espanhola por suspeitas de envolvimento em criminalidade organizada, ligada a uma alegada fraude fiscal superior a 300 milhões de euros, associada ao IVA na venda de combustíveis em Espanha.

José Bouças