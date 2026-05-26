Supremo confirma extradição de Ignacio Purcell Mena para Espanha

O Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe decidiu conceder a extradição de Ignacio Purcell Mena para Espanha. A decisão foi confirmada pela Presidente do Supremo, Eurídice Dias, que sublinhou que “o Supremo decidiu pela extradição e, neste momento, estão a ser ultimados os trâmites legais para a sua efetivação”.

O acórdão rejeitou os argumentos da defesa e considerou reunidos os requisitos de cooperação judiciária internacional para a entrega do arguido às autoridades espanholas. “Esta decisão representa para o Supremo Tribunal de Justiça o cumprimento da lei, tão simples quanto isso”, destacou a magistrada.

Ignacio Purcell Mena, ex-conselheiro especial do Primeiro-Ministro são-tomense e antigo colaborador da Assembleia Nacional, foi detido pela Polícia Judiciária no norte da ilha de São Tomé, na sequência de um pedido internacional associado à Interpol. Segundo a justiça espanhola, é suspeito de integrar uma organização criminosa ligada a uma alegada fraude fiscal superior a 300 milhões de euros, relacionada com o IVA na venda de combustíveis.

A confirmação da extradição foi dada pela Presidente do Supremo à margem de uma audiência com o Presidente da República, realizada esta terça-feira.

José Bouças