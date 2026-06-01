OMS: casos de ebola avançam na RD Congo e Uganda

Variante contra a qual não existe vacina e medicamentos surgiu no leste da RD Congo; cinco profissionais de saúde receberam alta após se infectarem no socorro aos doentes.
Duas semanas após a confirmação dos primeiros casos de ebola, a República Democrática do Congo e o Uganda relataram 263 casos confirmados, com 43 mortes confirmadas.
Cinco profissionais da saúde receberam alta hospitalar após o tratamento. No total, 16 foram infectados no surto inicial em Ituri, leste da RD Congo, e epicentro da crise de saúde.
Sintomas iniciais
Os sintomas iniciais, febre alta, dores musculares e de cabeça, podem ser confundidos com outras doenças, como a malária. Nesse estágio, porém, já ocorre a transmissão do ebola.
A especialista da Organização Mundial da Saúde, OMS, Anaïs Legand, lembra que ao cuidar dos entes queridos, a pessoa pode se infectar com o vírus.
A OMS destaca que surtos de ebola só são controlados quando há engajamento pleno das comunidades.
Por isso, parte da resposta nos dois países envolve orientar os moradores a reconhecer os sintomas e a adotar condutas adequadas.
Cenário crítico
Segundo Legand, diante da ausência de tratamento específico, cinco em cada 10 pessoas infectadas provavelmente morrerão. A taxa de letalidade, neste caso, é de 50%.
O ressurgimento da doença ocorre em meio a um cenário crítico: apenas na província de Ituri, o epicentro do novo surto, 1,2 milhão de pessoas necessitam de assistência humanitária devido ao conflito entre grupos étnicos.
Desde a confirmação dos primeiros casos, várias agências da ONU e as força de paz da Missão das Nações Unidas no país, Monusco, entraram em ação para mitigar a crise.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, já enviou mais de 100 toneladas de suprimentos à RD Congo, incluindo medicamentos e equipamentos médicos.
Nesta segunda-feira, o diretor regional da OMS para a África confirmou a entrega de uma nova remessa de suprimentos médicos essenciais na cidade de Bunia, província de Ituri.
Em visita ao país, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, ressaltou que o apoio internacional é essencial para auxiliar o trabalho dos profissionais de saúde.
Alta hospitalar de profissionais da saúde
Quatro enfermeiros receberam alta após se recuperarem da infecção por ebola, elevando o total de pessoas curadas para cinco desde o início de maio.
De acordo com a OMS, à medida que os esforços para conter o vírus se intensificam, mais recuperações são esperadas, em especial quando são diagnosticados precocemente.
Possíveis tratamentos
A OMS trabalha em conjunto com os governos da RD Congo e de Uganda para conter a epidemia.
A variante identificada, Bundibugyo, apresenta taxa de letalidade entre 30% e 50%.Até agora, o combate ao ebola se concentra em medidas tradicionais: testes rápidos, rastreamento de contatos e isolamento de pacientes.
Para as autoridades é um desafio que a cepa não tenha uma vacina licenciada ou tratamento específico.
Para acelerar o desenvolvimento de soluções médicas, o Ministério da Saúde da RD Congo, a OMS e parceiros atuam para que tenham início os ensaios clínicos com vacinas e tratamentos já identificados.