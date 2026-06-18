Gasolina e petróleo doméstico em falta: população recorre a métodos tradicionais

Nas bombas de combustível, o abastecimento está limitado às viaturas a gasóleo. A escassez de gasolina e de petróleo doméstico já começa a afetar a população.

“Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que há falhas de gasolina, e quem sofre é a população. Há falta também de petróleo. O governo tem que melhorar a capacidade e não deixar que as coisas acabem no mercado para depois importar”, lamenta Gesquilândio Coelho, taxista.

“Eu só quero petróleo. Já percorri todas as bombas com o vasilhame e não encontrei nada. Estou cansada deste país”, desabafa Alda Maria.

Entre os taxistas, há preocupação. Alguns mostram compreensão, mas denunciam açambarcamento e especulação.

“Aqueles que compram para revender a 100 dobras o litro, e quem compra deles também está a cometer pecado”, critica Loique do Rosário, moto-taxista.

Outros apelam à paciência: “O governo está a fazer diligências para que o combustível chegue. Dependemos do exterior, temos que esperar com calma”, afirma Jesus Gué.

Num país onde muitas famílias cozinham com petróleo, a escassez obriga ao regresso temporário ao fogão a lenha ou carvão.

“Como não há petróleo, temos que cozinhar à moda antiga”, diz Guilhermina Neto.

O navio petroleiro, aguardado desde domingo, continua atrasado.

“Houve um atraso no porto de cargas, mas já temos confirmação de que o navio partiu e deverá chegar ao final da tarde de sexta-feira”, anunciou Adilson Monteiro, diretor do gabinete de Mecanismo e Ajustamento Automático de Preços dos Produtos Petrolíferos.

Segundo as autoridades, a nova importação deverá garantir o abastecimento do mercado nacional durante os próximos três meses.

José Bouças