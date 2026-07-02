Sistema nacional de saúde fortalecido com 3 novas infra-estruturas

A Vila de Conde no distrito de Lobata alberga o primeiro laboratório molecular para atender as populações da região norte da ilha de São Tomé. O laboratório está instalado no centro de saúde de Conde, que também foi reabilitado.

Fica reforçada a capacidade nacional de diagnóstico de doenças infecciosas, e robustecida a resposta à emergência de saúde na parte norte da ilha de São Tomé.

Ainda no território do distrito de Lobata, o primeiro-ministro Américo Ramos e o representante do PNUD Luc Gnonlonfoun inauguraram o Armazém Nacional de Medicamentos.

«Estes investimentos reforçam o acesso da população a serviços de saúde de qualidade e aumentam a capacidade de resposta do país», refere uma nota de imprensa do PNUD.

O Armazém Nacional de Medicamentos ajuda a melhorar a gestão do abastecimento a nível nacional, contribui para reduzir a ruptura do stock de medicamentos e garante a distribuição tanto de medicamentos, como das vacinas e outros produtos hospitalares.

«A saúde não é tudo, mas tudo sem saúde é nada», afirmou o representante do PNUD Luc Gnonlonfoun citando o filósofo Arthur Schopenhauer.

O chefe do PNUD no país acrescentou que «investir na saúde é investir nas pessoas, na sua dignidade e no futuro do país».

O Fundo Global e o Banco Mundial financiaram a construção e apetrechamentos das 3 infraestruturas de apoio ao sistema nacional de Saúde. O PNUD executou os 3 projectos.

Abel Veiga