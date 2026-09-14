Associação Mén Non celebra o Dia da Mulher de São Tomé e Príncipe e 16 anos de intervenção em Portugal

A Associação Mén Non – Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe em Portugal realiza, no próximo sábado, 19 de setembro de 2026, das 17h00 às 21h00, no Auditório do Centro de Exposições de Odivelas, a comemoração do Dia da Mulher de São Tomé e Príncipe, assinalando também o seu 16.º aniversário.

Sob o tema “Saúde Integral e Bem-Estar das Famílias Migrantes da CPLP em Portugal”, o encontro reunirá representantes institucionais, especialistas e membros da comunidade para refletir sobre saúde, bem-estar, inclusão e os desafios vividos pelas famílias migrantes.

Um dos pontos altos será a homenagem à poeta Conceição Lima, intitulada “A Voz que Ecoa no Tempo”, protagonizada pela escritora e poeta Olinda Beja, com declamação de poesia acompanhada à guitarra por Héctor Costa. O programa inclui ainda mesa-redonda, momentos de poesia, música, cultura e convívio.

A Associação Mén Non convida os órgãos de comunicação social a acompanhar e divulgar esta celebração, que pretende dar visibilidade ao contributo das mulheres são-tomenses e das comunidades migrantes da CPLP em Portugal.

19 de setembro de 2026 | 17h00–21h00

Auditório do Centro de Exposições de Odivelas

Rua Fernão Lopes, 11 – Odivelas

Associação Mén Non

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