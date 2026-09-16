Movimento BASTA quer transformar São Tomé e Príncipe pela mudança política

O Movimento Basta defende que a mudança de São Tomé e Príncipe deve começar pela transformação do comportamento dos políticos.

“Chegámos à conclusão de que estamos a perder os nossos valores, a nossa são-tomensidade; estamos irreconhecíveis nos últimos tempos”, afirmou Levy Nazaré, presidente do movimento.

A mensagem foi dirigida aos futuros representantes do partido em Água Grande, que se preparam para disputar lugares na Assembleia Nacional e no poder local.

“O Basta fará diferença não só nestas eleições, mas também no contributo para o desenvolvimento e progresso de São Tomé e Príncipe”, declarou Leyna Moreira, candidata à deputada.

Hilária Teixeira, também candidata, acrescentou: “É o partido que poderá trazer melhorias à nossa nação e ao nosso povo.”

Para Hélio Nazaré, outro candidato, “tenho a certeza de que, ao ganhar as eleições, o Basta, junto com os demais, vai poder mudar São Tomé e Príncipe.”

O jovem empreendedor Iunay Gomes surge como candidato à liderança da Câmara Distrital de Água Grande, autarquia que alberga a cidade de São Tomé.

“Quero fazer crescer Água Grande e demonstrar como distrito e capital organizada e limpa”, sublinhou.

O líder do partido, que tem privilegiado o contacto porta-a-porta com a população, reforça a aposta na proximidade e manifesta confiança: “Não estamos apenas para crescer. Queremos ganhar as eleições e eu candidato-me para ser o próximo primeiro-ministro.”

Levy Nazaré condenou ainda o esbanjamento de recursos durante o período eleitoral, considerando tal prática inadmissível num país marcado por inúmeras carências.

José Bouças