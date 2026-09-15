Sociedade Israel envia ajuda médica a RDC para combater o Ébola By Téla Nón Posted on 15 de Setembro de 2026 Ebola Press ReleaseDescarregar Related Items:saúde Recommended for you OMS reforça preparação nacional para verificação da eliminação do sarampo e da rubéola Homem de 53 anos com ápice de riscos circulatórios acumulados há mais de 30 anos Ebola atinge ritmo sem precedentes após 100 dias de epidemia na RD Congo FAÇA O SEU COMENTARIO Leave a Reply Cancelar respostaO seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *Comentário * Nome * Email * Site Guardar o meu nome, email e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar. Δ