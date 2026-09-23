Exercício de tiro real do exército matou um pescador a sangue-frio

O pescador Bruno Vaz da Trindade fez-se ao mar por volta das 8 horas e 30 minutos de terça – feira. Acompanhado pelo irmão, o jovem de 33 anos de idade, pai de 4 filhos lutava arduamente pelo sustento da sua família. Em simultâneo com a pesca, fazia o trabalho de segurança nocturno numa residência privada.

Durante a faina na terça – feira, foi atingido por balas. Uma acertou no peito e a outra na cabeça.

«Ele estava a espumar pela boca e a tombar na canoa. O Irmão agarrou-lhe, mas já estava morto. Foi atingido por dois tiros, um no peito e outro na cabeça», relatou Fausto Andreza, tio da vítima.

As balas perdidas foram disparadas durante o exercício dos militares que terminaram o curso de cabo, no centro de instrução militar. Um exercício de fogo real que aconteceu sem qualquer aviso prévio aos pescadores.

«Não avisaram a ninguém. Normalmente quando fazem esse tipo de exercício avisam a comunidade e passam também o aviso na rádio nacional e na TVS. Desta vez não foi comunicado», denunciou Fausto Andreza.

O mar é o lugar de trabalho dos pescadores artesanais. Homens que garantem ao país a proteína animal mais consumida pelo povo, o peixe.

«Fizeram disparos alheios, posso dizer que é um crime., pois sabem que os pescadores circulam naquela zona dia e noite», pontuou, o tio da vítima.

O corpo do pescador que vivia na Vila de Micoló, está na morgue do Hospital Central Ayres de Menezes. Os familiares e amigos manifestaram a dor diante do quartel do exército.

Fausto Andreza, o tio foi recebido pelo comando do exército, que prometeu assumir todas as responsabilidades. «Estivemos lá dentro com o comandante, e eles disseram que vão assumir toda a responsabilidade desde o funeral, cuidado com os menores, até terem 18 a 25 anos, e a senhora que é a esposa está grávida», frisou.

Sentados no passeio do quartel do exército, a mulher grávida e os 4 filhos choraram pela morte do pai, que perdeu a vida quando pescava no mar próximo a Vila de Micoló para sustentar a família.

Abel Veiga