São Tomé e Príncipe reforça resiliência climática com o projeto RESIslands

As marcas do temporal que atingiu São Tomé e Príncipe no final de dezembro de 2021 continuam profundamente visíveis no quotidiano dos santomenses. Quase cinco anos depois, os efeitos da destruição provocada pelas chuvas intensas ainda se fazem sentir em várias comunidades do país.

“Quando uma ponte colapsa, como aconteceu com as pontes sobre os rios Lembá e Brigoma, não estamos apenas perante a danificação de uma infraestrutura. Estamos a falar de agricultores que deixam de escoar os seus produtos, de comunidades que ficam isoladas, de crianças que têm dificuldades em chegar à escola e, mais grave ainda, de doentes que não conseguem aceder ao posto ou centro de saúde mais próximo”, recorda Gareth Guadalupe, Ministro da Economia e Finanças.

Num país com recursos limitados como São Tomé e Príncipe, cada desastre natural representa um duro revés aos esforços de desenvolvimento e à melhoria das condições de vida da população.

Foi para reforçar a capacidade nacional de prevenção, resposta e mitigação dos impactos causados pelos fenómenos climáticos extremos que o país lançou o projeto RESIslands.

“Este projeto vem apoiar o país na área da meteorologia, formar quadros em climatologia, reforçar as competências da Proteção Civil e capacitar a COMPREC, uma instituição que tem desempenhado um papel importante na prevenção e gestão dos riscos e desastres”, explica Helmute Barreto, coordenador do projeto.

O Fundo Verde para o Clima é o principal parceiro de São Tomé e Príncipe no financiamento desta iniciativa.

“Trata-se de um projeto avaliado em cerca de 700 mil dólares, mas o seu valor não se mede pelo montante investido. Mede-se, sobretudo, pela sua capacidade de salvar vidas”, sublinha Gareth Guadalupe.

Para o Ministro da Economia e Finanças, a construção da resiliência não pode ser feita de forma fragmentada. É necessário identificar os riscos, definir medidas concretas e agir de forma coordenada. Segundo o governante, as prioridades de intervenção já estão definidas.

“A reabilitação e proteção de infraestruturas vulneráveis, a melhoria dos sistemas de drenagem, o reforço da segurança hídrica, a proteção das zonas costeiras, o aumento da resiliência dos sistemas agrícolas e o desenvolvimento de mecanismos de alerta precoce e de resposta às emergências.”

Medidas que, segundo Gareth Guadalupe, deverão ser progressivamente integradas no Orçamento Geral do Estado para 2027, reforçando a capacidade do país para enfrentar os desafios colocados pelas alterações climáticas e pelos fenómenos meteorológicos extremos.

José Bouças