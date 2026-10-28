Setor privado reclama financiamento para adaptação às alterações climáticas

O acesso ao financiamento para enfrentar os impactos das alterações climáticas é apontado como uma necessidade urgente pelo setor privado de São Tomé e Príncipe. A preocupação foi manifestada durante um workshop que reuniu representantes da classe empresarial nacional no âmbito da elaboração do Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas.

Na ocasião, o setor privado foi convidado a apresentar contributos técnicos destinados a reforçar o documento estratégico, cuja elaboração se encontra na fase final.

“Tanto o setor do comércio como o da produção, bem como o setor do turismo, serão impactados pelas alterações climáticas. Tendo em conta que o setor privado é um ator fundamental para o desenvolvimento económico, a sua sensibilização para estas questões é muito importante”, afirmou Victor Bonfim, coordenador do Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas.

O desafio assume contornos ainda mais preocupantes numa altura em que o tecido empresarial nacional enfrenta uma crescente descapitalização.

“O nosso maior desafio é o financiamento para esta adaptação”, salientou Celso d’Apresentação, secretário-geral da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços.

O plano em elaboração integra um conjunto de medidas alinhadas com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento para o período 2026-2040.

“Vamos contemplar medidas nas áreas da conservação da biodiversidade, proteção costeira, resposta ao aumento das temperaturas, saúde e turismo”, destacou Victor Bonfim.

Financiado pelo Fundo Verde para o Clima, o Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas deverá estar concluído até ao final do primeiro trimestre do próximo ano.

José Bouças