Entre o calor crescente e a ameaça da subida do mar, jovens santomenses pedem respostas climáticas

Os jovens e adolescentes de São Tomé e Príncipe manifestam crescente preocupação com os impactos das alterações climáticas e defendem soluções que reforcem a capacidade de adaptação das comunidades.

Entre as principais inquietações está o aumento das temperaturas e a ameaça da subida do nível do mar. Márcia Patrícia, estudante do distrito de Cantagalo, considera que os sinais das mudanças climáticas já são evidentes.

“Só o calor que está a fazer já dá para notar. A temperatura está a subir. A vila de Ribeira Afonso talvez daqui a 500 anos vá desaparecer com a subida do nível do mar”, alertou.

Para além dos riscos costeiros, a jovem chama a atenção para a necessidade de tornar o setor agrícola mais resiliente.

“Precisamos de agricultura resiliente, mas como fazer para que haja agricultura resiliente?”, questionou.

Também Josias Ferreira, jovem do distrito de Lobata, defende que a resposta aos desafios climáticos exige o envolvimento ativo de todos os cidadãos.

“Podemos apoiar sempre nas limpezas, na organização dos nossos próprios recursos, podemos ajudar na plantação de árvores e contribuir para enfrentar os problemas relacionados com a água e a energia”, destacou.

Apesar de não poderem participar presencialmente na COP31 devido à falta de financiamento, os jovens santomenses foram convidados a apresentar contributos e propostas para integrar a posição que a delegação nacional defenderá na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.

Segundo Edchilson Cravid, oficial de Água, Saneamento, Higiene e Clima do UNICEF, este processo representa uma oportunidade para preparar as novas gerações para um papel mais ativo na tomada de decisões.

“Ao discutir estes problemas com os jovens, estamos a prepará-los para que também possam vir a ser decisores e participar nos processos de planificação, implementação, acompanhamento e monitorização das medidas que o país venha a adotar”, afirmou.

A COP31, a 31.ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, decorrerá em Antalya, na Turquia, entre 9 e 20 de novembro, reunindo governos, organizações internacionais e representantes da sociedade civil para debater respostas globais à crise climática.

José Bouças