Dia Mundial da Alimentação : Crianças mostram na prática a valorização dos produtos locais

No dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, as crianças da escola Albertina Matos na vila da Madalena envolveram -se num programa de valorização dos produtos locais, promovido pelo Programa Nacional de Alimentação.

A escola Albertina Matos é pioneira em São Tomé e Príncipe na criação da horta escolar. Os país e encarregados de educação estão envolvidos na produção alimentar, e as crianças também participam no tratamento das plantas, e na recolha dos frutos.

A mudança do hábito alimentar, ou melhor, a recuperação do hábito alimentar à base dos produtos da terra é realidade na cantina da escola Albertina Matos.

Souô de mandioca(molho de mandioca) foi o prato servido no Dia Mundial da Alimentação na cantina da escola.

A horta escolar da Vila da Madalena é um exemplo a seguir. A ONGD HELPO e a companhia petrolífera GALP, ambas portuguesas juntaram-se a iniciativa da comunidade escolar da Madalena,e apoiam a sustentabilidade do projecto comunitário, que alimenta e de forma saudável, a base de produtos da terra e biológicos, as cerca de 500 crianças que estudam na escola Albertina Matos.

Abel Veiga