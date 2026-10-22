PAM reforça alimentação escolar sustentável em São Tomé e Príncipe com energia solar em 15 escolas

Quinze escolas de São Tomé e Príncipe iniciaram o novo ano letivo equipadas com infraestruturas alimentadas por energia solar e modernos equipamentos de cozinha, no âmbito de uma iniciativa do Programa Alimentar Mundial (PAM) que está a contribuir para melhorar as condições de preparação e conservação de alimentos nas cantinas escolares.

De acordo com o mais recente Relatório do País elaborado pelo PAM, referente a setembro de 2026, a intervenção beneficia diretamente 4.075 pessoas, incluindo 4.000 alunos e 75 funcionários das escolas e das cantinas. A ação integra o projeto “Infraestruturas Verdes para a Saúde e Educação”, concebido para reforçar a eficiência e a sustentabilidade dos programas de alimentação escolar.

No âmbito do projeto, foram instalados painéis solares, panelas de pressão elétricas e frigoríficos em escolas selecionadas, permitindo melhorar a gestão e conservação dos alimentos, aumentar a eficiência na preparação das refeições e promover a utilização de energias renováveis.

Os funcionários das escolas beneficiárias receberam igualmente formação e equipamentos de apoio, contribuindo para o fortalecimento das capacidades de gestão e operacionalização das cantinas escolares. Desde o início do ano letivo, as novas infraestruturas têm apoiado o funcionamento diário dos serviços de alimentação e outras atividades relacionadas com o ambiente escolar.

Além dos investimentos em infraestruturas, o PAM manteve o seu apoio ao Governo em iniciativas estratégicas ligadas à nutrição e aos sistemas alimentares. Durante o período em análise, a agência participou no atelier de validação do Guia Alimentar para a População de São Tomé e Príncipe e no encerramento do Projeto COMPRAN, reforçando a colaboração institucional em prol da segurança alimentar e nutricional.

No plano estratégico, o PAM continuou também a apoiar o Governo no âmbito da School Meals Accelerator Initiative, uma plataforma internacional que promove o fortalecimento dos programas de alimentação escolar através da partilha de experiências, inovação e cooperação entre países. A organização facilitou ainda um atelier multissetorial destinado a identificar oportunidades para reforçar a eficácia, sustentabilidade e apropriação nacional destes programas.

O trabalho do PAM em São Tomé e Príncipe continua focado no fortalecimento das capacidades nacionais, no apoio à alimentação escolar e na promoção de sistemas alimentares mais resilientes e sustentáveis, contribuindo para o desenvolvimento humano e o bem-estar das comunidades.

Paralelamente, a agência das Nações Unidas prosseguiu o diálogo com instituições governamentais e parceiros estratégicos em torno de iniciativas de energia verde e resiliência climática, com o objetivo de mobilizar recursos para ampliar soluções sustentáveis nos setores da educação e da alimentação escolar.

Fonte: Programa Alimentar Mundial (PAM/WFP), Resumo do País – Setembro de 2026.