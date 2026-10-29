Angola e São Tomé e Príncipe assinam acordo histórico para reforçar a garantia da qualidade no Ensino Superior

Protocolo estabelecido entre o INAAREES e a ANRES prevê intercâmbio de avaliadores externos, partilha de procedimentos de acreditação e convergência no reconhecimento de graus académicos.

O Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES) de Angola e a Agência Nacional de Regulação do Ensino Superior (ANRES) de São Tomé e Príncipe assinaram em Luanda um Protocolo de Cooperação bilateral destinado a fortalecer o Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino Superior em ambos os países. A cerimónia contou com a assinatura do Diretor-Geral do INAAREES, Doutor Jesus António Tomé, e da Presidente do Conselho de Administração da ANRES, Doutora Sónia dos Reis Magalhães.

O acordo formaliza uma aliança estratégica focada na regulação, avaliação externa e acreditação de instituições e ciclos de estudos, bem como na harmonização de processos de equivalência académica.

Com o novo quadro institucional, ambas as entidades reguladoras passam a disponibilizar reciprocamente gestores de procedimentos e peritos avaliadores para integrarem as comissões de avaliação externa promovidas em Angola e em São Tomé e Príncipe.

Screenshot

O âmbito da cooperação abrange ainda, Sistemas de Garantia da Qualidade; Reconhecimento e Homologação de Graus Académicos e Capacitação Técnica.

Para assegurar a execução prática do protocolo, será criado um Comité Técnico Bilateral paritário composto por até seis membros. Este órgão terá a seu cargo a elaboração de planos de ação bianuais e o acompanhamento das metas fixadas, com reuniões anuais alternadas entre Luanda e São Tomé.

O protocolo entra imediatamente em vigor e terá uma duração inicial de cinco anos, renovável por iguais períodos, marcando um passo decisivo no alinhamento das políticas de excelência académica no espaço da CPLP.

Fonte : Agência Nacional de Regulação do Ensino Superior