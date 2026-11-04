As obras do novo hospital começam no início de 2027 garante a Unidade de Implementação do Projecto

Numa nota a Unidade de Implementação do Projecto do novo hospital de Ferreira Governo, anunciou a conclusão das duas fases do processo de pré-qualificação das empresas pré-seleccionadas para participar no próximo concurso para as obras de construção do novo hospital de Ferreira Governo.

Segundo a nota as empresas pré-qualificadas e seleccionadas « serão posteriormente convidadas para participar no concurso público internacional para as obras de construção do novo hospital de Ferreira Governo».

A Unidade de Implementação do Projecto explica que a fase de pré-qualificação de empresas, é um procedimento auxiliar e selectivo usado pelo governo para avaliar previamente a capacidade técnica e financeira, a idoneidade fiscal e a experiência em obras de mesma natureza e complexidade de potenciais empresas de construção nacionais e estrangeiras antes da futura licitação.

Na condução de todo o processo, a Unidade de Implementação do Projecto que é coordenada pelo engenheiro Tomás da Vera Cruz contou com a colaboração directa do gabinete de consultoria Al-Abdulhadi Engineering Consultind (AEC) do Estado Koweit, «de acordo com os termos comuns acordados entre o Mutuário e os Financiadores, respectivamente o Fundo do Koweit para o Desenvolvimento de África e o Banco Árabe para o Desenvolvimento em África, e nas disposições do contrato celebrado entre o governo de São Tomé e Príncipe e a empresa de consultoria Al-Abdulhadi Engineering Consultind (AEC) do Estado Koweit», refere a nota de imprensa.

Segundo ainda a Unidade de Implementação os relatórios de avaliação e de selecção das empresas obtiveram o exigido aval dos financiadores.

A licitação das obras de construção deverá ser concluída ainda neste ano 2026, e o arranque da construção do novo hospital de Ferreira Governo no início de 2027, garante a Unidade de Implementação do Projecto.

«Espera-se que o próximo processo de licitação fique concluído no decurso do ano 2026, e que as obras de construção tenham início no terreno no arranque do ano 2027».

Na nota de imprensa, a Unidade de Implementação do Projecto de construção do novo hospital diz estar disponível para prestar todo tipo de esclarecimento tanto aos órgãos de comunicação social como a sociedade civil e ao público em geral durante todo o decurso do projecto.

Abel Veiga