Parlamento autoriza Governo a avançar com acordo para construção do novo Hospital

O Parlamento autorizou o Governo de São Tomé e Príncipe a avançar com a assinatura do acordo de empréstimo com o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África (BADEA), destinado à construção do novo Hospital Nacional.

O projeto, há muito aguardado, ganhou novo fôlego com a aprovação unânime dos deputados. “Porque o hospital é uma emergência e está acima de qualquer interesse. É um interesse nacional”, destacou Gareth Guadalupe, Ministro de Estado da Economia e Finanças.

Com esta decisão, o BADEA assegurará parte dos 36 milhões de dólares necessários para financiar a construção e o apetrechamento da nova unidade hospitalar. “Com o BADEA estamos a falar de 18 milhões, o Governo santomense com cerca de 2 milhões e o Kuwait Fund com cerca de 16 a 17 milhões de dólares”, garantiu o governante.

O futuro Hospital Nacional de referência contará com serviços especializados de saúde, reduzindo significativamente a necessidade de evacuações médicas para Portugal e fortalecendo a capacidade nacional de resposta às necessidades da população. “Com 220 camas e incluindo uma das especialidades que tem sido motivo de muita imigração forçada, que é a quimioterapia ambulatória. Estamos a trabalhar em busca de mais financiamentos para termos a quimioterapia de internamento. Também estamos a equacionar os serviços de hemodiálise no novo hospital”, assegurou Gareth Guadalupe.

As obras do novo hospital deverão iniciar-se ainda neste primeiro semestre, na zona de Ferreira Governo, distrito de Lobata.

