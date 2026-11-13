Manuel Jorge e Rio do Ouro podem impulsionar nova era de desenvolvimento sustentável

Estão identificados projetos de resiliência climática integrados nos planos nacionais da água, agricultura e energia de São Tomé e Príncipe, com intervenções prioritárias nas bacias hidrográficas de Manuel Jorge e Rio do Ouro.

Segundo o Presidente do Instituto Nacional da Água, José Bastos, as intervenções previstas incluem a construção de uma barragem de usos múltiplos para retenção e armazenamento de água, destinada à irrigação de áreas agrícolas, bem como a instalação de uma estação de tratamento de água com capacidade de dois mil metros cúbicos por hora, que será a maior do país e permitirá reforçar o abastecimento à cidade de São Tomé e zonas circundantes.

“O potencial destas bacias hidrográficas poderá ainda contribuir para a produção de energia hidroelétrica“, destacou o responsável.

Os estudos de viabilidade técnica encontram-se em curso no âmbito do Projeto Nexus, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) em cerca de 2,4 milhões de euros.

“Trata-se de estudos fundamentais para a elaboração de um projeto robusto, que será posteriormente apresentado aos parceiros de desenvolvimento e potenciais financiadores, através de uma mesa-redonda destinada à mobilização de recursos para a sua implementação“, explicou José Bastos.

Com conclusão prevista para o próximo ano, os estudos deverão definir as intervenções necessárias para reforçar o acesso à água potável, expandir a agricultura irrigada e potenciar a produção de energia hidroelétrica, contribuindo simultaneamente para a segurança hídrica, alimentar e energética de São Tomé e Príncipe.

José Bouças