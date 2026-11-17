Quatro comunidades situadas no sul da ilha de São Tomé passaram a beneficiar, pela primeira vez, de um fornecimento regular e contínuo de energia elétrica através da rede pública da EMAE, a Empresa de Água e Eletricidade. A intervenção foi financiada por um consórcio de empresas petrolíferas que operam em São Tomé e Príncipe, no âmbito das suas ações de responsabilidade social e do seu compromisso com o desenvolvimento das comunidades.

A melhoria tornou-se possível com a instalação de quatro postos de transformação de baixa tensão nas localidades de Yo Grande, Dona Augusta, Praia Pesqueira e Ribeira Peixe, reforçando a capacidade de distribuição de energia e garantindo um serviço mais estável às populações.

Segundo o diretor-geral da EMAE, Posik Espírito Santo, este é mais um passo no esforço de expansão da rede elétrica para as zonas mais afastadas do país.

“Doravante, todas essas comunidades passam a ter energia 24 horas por dia e conseguimos isso através do apoio dos nossos parceiros. As petrolíferas Shell e Petrobras, através da Agência Nacional do Petróleo, muito contribuíram para que toda a zona sul, até Porto Alegre, beneficiasse da rede de média tensão. Agora estamos numa nova fase, que consiste em levar as baixadas à população”, afirmou.

Depois de muitos anos marcados por um fornecimento limitado e irregular, os moradores dizem viver uma nova realidade. O acesso permanente à eletricidade representa não apenas melhores condições de conforto, mas também novas oportunidades para a educação, o empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida.

“Nós estávamos aqui na comunidade a viver uma lástima. Tínhamos energia proveniente de um gerador durante apenas algumas horas por dia, cerca de três a quatro horas”, recordou Ventura Vaz, morador de Praia Pesqueira.

Em Dona Augusta, a satisfação também é evidente.

“Estamos satisfeitos. Agora as crianças regressam da escola e podem estudar, utilizar a internet e permanecer mais tempo em casa, com melhores condições”, destacou José Luís Leal.

À margem da cerimónia, o diretor-geral da EMAE abordou igualmente a crise de abastecimento de água que continua a afetar várias regiões do país. Posik Espírito Santo reconheceu as dificuldades enfrentadas pela população, mas garantiu que está em curso uma solução de curto prazo para minimizar os constrangimentos.

“A curto prazo, sobretudo a população do distrito de Água Grande, que tem sido a mais sacrificada, terá uma resposta. Já dispomos de um sistema modular que deverá entrar em funcionamento entre janeiro e fevereiro, permitindo melhorar significativamente o fornecimento de água à população da capital e das zonas circundantes”, anunciou.

O responsável revelou ainda que se encontra na fase final de preparação um projeto de maior dimensão, financiado pelo Banco Europeu de Investimento, destinado à modernização do sistema nacional de abastecimento de água. A iniciativa deverá permitir melhorias significativas na produção, distribuição e acesso da população a este serviço essencial.

José Bouças