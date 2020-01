No quadro do projecto de recuperação do sector da Energia em São Tomé e Príncipe, e através do fundo disponibilizado pelo Banco Europeia de Investimentos para financiar o projecto, a Agência Fiduciária e de Administração de Projectos(AFAP), pretende contratar um consultor, para dar assistência técnica a própria AFAP e a EMAE.

