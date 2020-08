A AFAP vem por este meio informar que foi prorrogado para o dia 25 de Setembro do corrente ano às 10h00 (local), o prazo para entrega de Manifestação de Interesse para Fornecimento e Instalação de Contadores no âmbito do Projecto de Recuperação do Sector Energético (PRSE) financiado pelo Banco Mundial.

Veja o anúncio na íntegra para ter todos os detalhes – Extension Deadline – Procurement Notice Metering Solution