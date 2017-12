Nome: António Viegas Bexigas

O Isolacionismo Americano vs. A Queda de Regimes Totalitários em África

O espírito nacionalista americano, fez chegar ao Gramado da Casa Branca, a 20 de Janeiro de 2017, um homem cujo slogan de campanha era “MAKE AMERICA GREAT AGAIN” (MAGA, curiosamente usado por Ronald Reagan na campanha presidencial de 1980), tendo a sua campanha debruçado em grande parte, sobre questões de carácter individualistas, xenófobos ou até mesmo racistas. Advogando, desde a primeira hora o “não” ao Obamacare (Lei de Proteção ao Paciente e Atendimento Acessível, que abrange o seguro de saúde e que tem como objetivo regular os preços dos planos de saúde e seguros, baixar o custo no seu acesso, quer para o Estado, quer para os cidadãos); a construção de uma muralha para delimitar a fronteira entre os EUA e o México, com o objetivo de diminuir a taxa de imigrantes clandestinos e de droga (sendo que esta deveria ser paga pelo governo mexicano); a imposição de barreiras aos imigrantes Muçulmanos; a renegociação de alguns tratados comerciais (como, por exemplo, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte e o TPP – Parceria Transpacífico), ou até mesmo em acordos de carácter universal (como aconteceu com o Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas, que os EUA decidiram abandonar com o argumento de que a sua retirada seria para “proteger os Americanos”). Enfim, tem sido este o percurso nacionalista seguido pela Administração Trump, com frases como: “Vamos tirar nosso povo da dependência da segurança social e dar-lhe trabalho outra vez – reconstruindo o nosso país com mãos americanas e mão-de-obra americana. Vamos nos pautar por duas regras simples: compre o que é americano e contrate quem é americano.” Donald Trump, o 45º Presidente americano, tem repetido sistematicamente estas ideias-força um pouco por todo o espaço físico por onde passa.

Em contrapartida, esse espírito patriota, tanto alimentado por Trump, tem-se repercutido, no meu entender em África, de tal forma que temos assistido, nos últimos tempos, a uma mudança bastante significativa na política externa de alguns Estados, e em certos casos, à queda de regimes, que até recentemente eram vistos como “Muralhas imbatíveis”. É verdade que fatores internos também terão sido preponderantes, nessa viragem da moeda, mas é indubitável que a Febre “TRUMPISTA” terá chegado a África.

Para tornar mais nítida a perceção, temos como exemplos de regimes que entraram em ebulição: o caso da Gâmbia, em que, depois de mais de 20 anos de poder do então presidente Yahya Jammeh, se vê o regime a entrar em colapso em janeiro do ano em curso, com a vitória nas urnas do então presidente Adama Barrow. O regime angolano, onde, embora a passagem de pasta tenha acontecido de forma pacífica, nota-se de longe que houve pressões internas e externas para que a transição fosse feita, o que aconteceu com a saída de José Eduardo dos Santos depois de cerca de 39 anos de poder, propondo João Lourenço como o seu sucessor. E para fechar com chave de ouro, temos o caso mais recente do Robert Mugabe, que era, até à semana passada, o presidente mais velho da África, tendo acumulado mais de 30 anos de poder, e que vê o seu castelo de areia desmoronar-se quando é surpreendido com um “golpe de estado militar” cujo único objectivo era a sua substituição, o que vem a acontecer a 21 de Novembro, com a nomeação de Emmerson Mnangagwa (seu antigo vice-Presidente) para presidente interino.

Por conseguinte, o objetivo do paper (Artigo) é de provocar uma análise crítica do leitor, para o encadeamento das questões que acontecem na cena internacional, de como uma se relaciona com as outras e, sobretudo, o de compreender como é que a política interna de um ator preponderante pode influenciar a política externa de outros Sujeitos Internacionais.