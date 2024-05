Qualidade no atendimento do serviço público

Por Uemerson Florencio

É chegada a hora de revisarmos os adjetivos que são direcionados ao serviço público, muitas vezes por conta do nível de burocracia vinculada, a má gestão de prazos para a entrega final de seus serviços prestados aos munícipes. Apensar das suas respectivas particularidades é necessário primarmos pela compreensão da imagem transmitida, percebida e desejada na prestação do serviço público. Falando de atendimento, como você enxerga o ambiente na qual trabalham profissionais onde nas suas abordagens se expressam por meio de tons grosseiros em seus expedientes?

Agora presta atenção, você na qualidade de cidadão com a necessidade de um serviço e ser abordado desta forma, quais são as suas reações? Como você coloca para fora as suas insatisfações, falando para todos os amigos e familiares, postando nas redes sociais, fazendo denúncia nas rádios locais ou simplesmente ignora as atitudes dos servidores? Nos dias de hoje a maioria das pessoas, estão agindo como repórteres cobrindo o que quer e o que não quer, logo, diante de uma situação do tipo, em minutos a situação ou você poderá estar circulando nas mais diversas redes sociais.

Quais são as consequências da cultura generalizada do mal atendimento nas secretarias municipais? A pior possível, afinal, se está falando em cultura é porque há também um conjunto de hábitos e costumes que sustentam esta realidade. Há secretarias que já tem fama de atraso em tudo o que faz, por vezes até testemunhamos apelidos atrelados a esta cultura. Como reverter um quadro de imagem desfavorável para uma imagem favorável?

Como resgatar o prestígio da gestão pública com base nos valores da eficácia, precisão, prazo e excelência nos serviços prestados ao cidadão? É muito importante compreender que cada uma palavra, sendo assim, compreendemos que eficácia é a capacidade de fazer cumprir aquilo que está traçado. A precisão é agir de forma cirúrgica e o prazo é a capacidade de responder ao cumprimento de uma tarefa na escala de tempo data e horário. A excelência na prestação do serviço nasce da relação harmônica entre servidores por meio de um conjunto de gentilezas e encaminhamentos bem finalizados para a satisfação dos cidadãos.

Será mesmo que cada secretaria atua em conformidade com o pensamento da gestão executiva? Apesar de cada gestão adotar pensamentos norteadores que visam nortear os caminhos por onde pretendam seguir, nem sempre observamos tal conformidade até porque, em alguns casos, o subordinado quer ter a evidência para além da própria gestão da cidade. Há secretarias que competem com a própria gestão executiva municipal, mesmo sabendo que estas são subordinadas. Por estes e outros motivos, vemos muitos trabalhos serem comprometidos no momento de entrega aos cidadãos. Sendo assim, caros prefeitos, secretários, entre outras chefias, há algum tipo de acompanhamento dos seus subordinados em termos da gestão da qualidade no atendimento das demandas que chegam aos seus respectivos setores? Quais são os principais impactos causados por uma sequência de questões mal ou não resolvidas?

* Uemerson Florêncio – (Brasileiro)Empreendedor. Treinador, palestrante e correspondente internacional de opinião para 5 países de língua portuguesa na África (São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Guiné Bissau e Angola), 4 países de língua espanhola (Argentina, Uruguai, Peru e Espanha) e Estados Unidos, onde expõe sobre a análise da linguagem corporal, gestão da imagem, reputação e crises. Criador do método pentágono da comunicação. Gestor de conteúdo do site da empresa Conceito Treinamentos no Brasil.