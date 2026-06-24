Num país quase sem investidores : A quem atribuir algumas culpas?

Por José Carlos Ribeiro (Tayta)

Algumas semanas depois de eu mesmo vir apenas de férias para rever a minha esposa e familiares maternos e paternos de gerações anteriores e posteriores à minha, dei-me conta de algo que me intrigou bastante.

Em conversa amena com meu primo Jucka, sobre o anel de minha madame levado a aumentar o seu diâmetro, porque a senhora já engordara um pouco mais, após dois anos de boda, no exterior, e não é que me surge um velho amigo e conhecido entre outros, com aquele abraço eufórico habitual à nossa gente e cultura local. – Foi muito bom ver-te por cá, oh Tayta! Mas vir sem trazer pelo menos algum empresário ou investidores para animar a malta, parece um pouco lamentável, disse-me ele. Ao que retorqui logo:

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