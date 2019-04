Recuperação de 8 casas de “Patrão” com apoio de Portugal

A Ministra do Turismo, Cultura, e Indústrias, anunciou que assinou um protocolo com instituições portuguesas no âmbito do programa “Revive”.

O Programa em causa visa a reabilitação de pelo menos 8 casas coloniais das roças, para servir ao turismo.

A Ministra Maria Graça Lavres, que participou na Bolsa de Turismo da Lisboa, falou para a imprensa e garantiu que as 8 casas de “Patrão” a serem reabilitadas já estão identificadas. O projecto piloto arranca numa ainda este ano numa das roças identificadas.

A Ministra do Turismo avisou que se as tais casas identificadas estiverem nas mãos de privados, serão retiradas para dar vida ao projecto “Revive”. Maria Graça Lavres sublinhou que o Governo recorrerá à lei de expropriação em vigor.

Abel Veiga