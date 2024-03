2023 ano de maior fluxo turístico em S. Tomé e Príncipe

2023 entra para a história do turismo em S. Tomé e Príncipe como o ano de maior fluxo turístico das ilhas paradisíacas do golfo da guiné. São 35.817 turistas, com os portugueses a liderar a lista com 46 por cento dos visitantes.

«Tivemos a Alemanha na segunda posição, os Estados Unidos de América na terceira posição como mercado emissor, a França na quarta posição. Angola surge como o nosso principal mercado emissor ao nível de África» – disse Magda Lopes, diretora do desenvolvimento turístico.

Os visitantes entraram maioritariamente pela via aérea e outra parte pela via marítima através de três navios de cruzeiro que passaram pelo arquipélago com desembarque de muitos turistas.

«O crescimento da entrada turística reflete, consequentemente, no crescimento ao nível de receitas e na melhoria do sector. Reflete para o mundo que o turismo existe em S. Tomé e Príncipe e está a melhorar a cada dia» – sublinhou Magda Lopes.

Apesar de algumas limitações as autoridades prometem trabalhar para transformar o setor numa das principais alavancas da economia.

«Há trabalhos em curso como a promoção do destino, apostando na comunicação via online e outras formas de divulgar o destino, a requalificação dos sítios turísticos, a capacitação de quadros» – avançou Magda Lopes.

Para este ano a meta é superar o recorde de 2023 apostando na melhoria dos serviços e das ofertas turísticas.

José Bouças