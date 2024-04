Navio de Cruzeiro deixou 8 turistas norte americanos e australianos em São Tomé

Oito turistas americanos e australianos ficaram retidos durante vários dias em São Tomé e Príncipe depois de não conseguirem embarcar no navio de cruzeiro que ligava Cidade do Cabo na África do Sul à Barcelona- Espanha.

O navio de cruzeiro norueguês Dawn prometia uma viagem ao longo da costa africana levando os passageiros da Cidade do Cabo, África do Sul, para Barcelona de 20 de março a 10 de abril.

Mas para 8 dos passageiros, seis americanos e dois australianos, o cruzeiro se transformou em uma jornada angustiante.

Originários da Carolina do Sul, Jay e Jill Campbell estavam entre os passageiros que depois de uma excursão no interior de São Tomé, não chegaram a tempo para embarcar no navio Norwegian Dawn. Segundo os passageiros o capitão do navio transatlântico tinha sido avisado do atraso pelo operador turístico. A guarda costeira de São Tomé e Príncipe, fez tudo o que podia para chegar ao navio e informar sobre os passageiros que tinham ficado em terra, mas o capitão do Norwegian Dawn recusou-se a deixá-los embarcar.

Um porta-voz da empresa Norwegian Cruise Line classificou o incidente como um “muito infeliz”-

“As pessoas em São Tomé têm sido muito generosas”

Como resultado, os 8 passageiros infelizes ficaram retidos em São Tomé e Príncipe, enfrentando barreiras linguísticas e problemas monetários. Alguns dos passageiros são idosos, doentes ou deficientes, e ficaram privados dos seus pertences, nomeadamente certificados de vacinação e medicamentos.

«As pessoas em São Tomé têm sido muito generosas, muito hospitaleiras. Nos ajudaram o máximo que puderam para que pudéssemos encontrar hotéis“, disse Campbell à NBC.

Os passageiros abandonados pelo Norwegian Dawn tentaram então chegar ao navio em Banjul, capital da Gâmbia, mas o navio acabou por não conseguir parar devido às “más condições meteorológicas”, disse a Norwegian. Foram então contactados para seguir para Dakar, no Senegal, onde o barco deveria ancorar na terça-feira, 2 de abril.

No entanto Jill e Jay Campbell e os outros passageiros chegaram a Dakar na noite de segunda-feira depois de cruzarem sete países diferentes no espaço de 48 horas.

«Depois do que passamos, realmente sentimos que o navio seguiu as regras muito rigorosamente», disse Campbell na NBC. «Acho que eles realmente esqueceram que trabalham no setor de hospitalidade e que a segurança e o bem-estar de seus hóspedes devem ser sua primeira prioridade», reforçou.

A empresa detentora do navio cruzeiro sublinhou que cabia aos passageiros agirem no sentido de chegar ao navio. A empresa prometeu reembolsar os oito passageiros por todas as despesas relacionadas com a sua viagem de Banjul à Dakar.

Fonte : BFMTV