STP encanta turistas ….Ilha do Príncipe no relato de um actor e turista brasileiro

São Tomé e Príncipe, é um arquipélago que está na moda. Um santuário de turismo ecológico, que cada vez mais desperta a atenção do mundo. O Ministério do Turismo, anunciou subida do fluxo turístico no ano passado na ordem de 4,5%. cerca de 35 mil pessoas visitaram as ilhas de São Tomé e Príncipe em 2019.

Indicado pela CNN como um dos 20 lugares preferenciais para fazer férias no ano 2020, desde o início do novo ano que actores e actrizes de telenovelas, incluindo a princesa de Mónaco, Caroline de Hanôver visitaram o arquipélago.

Um actor brasileiro, decidiu comentar Príncipe, a partir de uma das baías da ilha ….