Programa Télématin do canal televisivo da França – France 2, destacou nesta terça feira, São Tomé e Príncipe como um destino turístico de excelência. O prazer da pronuncia francesa numa reportagem e num programa televisivo, marcado também pelo sabor do melhor chocolate do mundo, produzido com o cacau das ilhas de São Tomé e Príncipe .

Destino São Tomé e Príncipe promovido em língua francesa.