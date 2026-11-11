Comissário-geral das exposições do Gabão: o presidente gabonês apreciou muito a CIIE

O presidente gabonês Brice Clotaire Oligui Nguema participou na quinta-feira da 9a Exposição Internacional de Importação da China (CIIE) em Xangai. Nesta edição, o Gabão fez a sua estreia no pavilhão nacional. Nossa jornalista entrevistou a Sra. Nina Alida Abouna, comissária geral das exposições do Gabão para esta edição. Indicou que o presidente Nguema apreciou muito a CIIE, sobretudo pelo seu papel de encontrar oportunidades concretas para investir no Gabão e também permitir o acesso ao mercado dos produtos gaboneses na China.