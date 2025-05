O ex-presidente do Gabão Ali Bongo e a sua família chegaram a Angola

Ali Bongo, cuja família governou o Gabão durante 55 anos, foi derrubado em 30 de agosto de 2023 pelo general Brice Clotaire Oligui Nguema e desde então está preso em residência na capital Libreville.

Ele estava sob prisão domiciliar em Libreville há dois anos. O ex-presidente gabonês Ali Bongo Ondimba, expulso do poder por um golpe em agosto de 2023, chegou sexta-feira 16 de maio de 2025 a Angola com sua esposa e seu filho, anunciou a presidência angolana. «A família Bongo foi libertada e acaba de chegar a Luanda», refere um comunicado na página Facebook da presidência angolana.

Ali Bongo, cuja família governou o Gabão durante 55 anos, foi derrubado em 30 de agosto de 2023 pelo general Brice Clotaire Oligui Nguema e desde então está preso em residência na capital Libreville. A Presidência angolana também publicou fotografias que mostram o antigo líder recebido no aeroporto de Luanda.

Esta libertação segue-se a contactos entre o presidente angolano João Lourenço e Brice Oligui Nguema, eleito presidente do Gabão em abril com quase 95% dos votos, precisa o comunicado, sem dar detalhes.

A esposa de Ali Bongo, Sylvia Bongo, 62 anos, e seu filho Noureddin, 33 anos, presos em espera de julgamento por desvio de fundos públicos, foram libertados recentemente e também colocados sob prisão domiciliar, segundo vários meios de co O General Oligui, ex-chefe de uma junta militar, prestou juramento no início de maio após um escrutínio para o qual os observadores internacionais não relataram nenhuma irregularidade importante.

O principal rival do general Oligui, Alain-Claude Bilie By Nze, último primeiro-ministro sob a presidência Bongo, considerou que a libertação da família demonstra que a sua detenção «não respeitava o quadro da lei e da justiça». «O presidente Oligui Nguema não demonstrou clemência: teve de ceder às exigências internacionais depois do que todos entenderam como um abuso de poder», declarou.

Acusação de tortura

Os advogados da esposa de Ali Bongo, nascida em França, e do seu filho afirmaram que foram torturados durante a sua detenção. Vários meios de comunicação gaboneses tinham recentemente relatado que eles haviam sido transferidos de celas localizadas em um anexo da presidência para uma residência familiar em Libreville.

Ali Bongo, de 66 anos, sofreu um derrame em outubro de 2018 durante uma visita à Arábia Saudita, suscitando especulações sobre sua saúde e capacidade de governar quando retornou ao país. Suas aparições públicas eram raras, e as ocasiões em que ele falava ao vivo fora do palácio presidencial eram ainda mais. Sucessor em 2009 de seu pai Omar Bongo Ondimba, que havia dirigido o Gabão por 41 anos, manteve a cabeça do país até sua derrubada, momentos depois de ter sido proclamado vencedor de uma eleição presidencial que o exército e a oposição tinham declarado fraudulenta.

FONTE – Le Figaro