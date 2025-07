Gabão é o vizinho mais próximo de São Tomé e Príncipe, com o qual o arquipélago santomense partilha uma extensa zona marítima.

Enquanto, a imprensa santomense deu conta que o actual governo de Américo Ramos, decidiu renovar o acordo de pesca com a União Europeia, a troco de um aumento da contrapartida financeira, na ordem de 30%, sobre o valor anterior fixado em pouco mais de 900 mil euros anuais pela captura do pescado nas águas nacionais, surge a notícia de que o vizinho Gabão decidiu pôr fim ao acordo de pesca com a União Europeia. O Governo do Presidente Brice Clotaire Oligui Nguema, considera que os interesses do Gabão estão a ser lesados.

Acompanhe o artigo da Africa News para entender a decisão da República do Gabão :

Gabão retira-se do acordo de pesca com a União Europeia após 18 anos

Dezoito anos após a assinatura de uma parceria de pesca fundamental com a União Europeia, o Gabão anunciou a sua intenção de se retirar unilateralmente do acordo, citando um desequilíbrio nos benefícios e preocupações crescentes sobre a exploração dos recursos.

O acordo, estabelecido em 2007, permitiu aos navios europeus pescar nas águas gabonesas em troca de apoio financeiro ao setor das pescas do Gabão. No entanto, o presidente Brice Clotaire Oligui Nguema descreveu o acordo como “desigual”, argumentando que enquanto as frotas europeias têm lucrado significativamente, o Gabão tem visto retornos limitados.

Libreville está agora alertando sobre o potencial de superexploração de seus recursos marinhos e a falta de investimento e criação de emprego resultante da parceria. Um grande problema é que os peixes capturados sob o acordo são enviados diretamente para a Europa, sem serem desembarcados ou processados no Gabão, uma prática que o governo agora decidiu pôr fim.

Numa declaração oficial, o governo do Gabão enfatizou a necessidade de benefícios económicos locais e expressou o desejo de desenvolver capacidades domésticas de processamento de peixe.

A União Europeia respondeu com surpresa, mas reconheceu o direito soberano do Gabão de se retirar. Bruxelas também sinalizou que continua aberta a negociações.

O movimento marca uma mudança significativa na abordagem do Gabão para a gestão de seus recursos naturais, com um foco renovado no controle nacional e auto-suficiência económica.

Fonte : Africa News / Gabon withdraws from EU fishing agreement after 18 Years | Africanews