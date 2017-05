Camilo Domingos morreu há 5 anos

07 de Agosto de 2005, 7 de Agosto de 2010, já lá vão quatro anos, a cultura e em particular a música santomense, recorda neste mês de Agosto a morte daquele que foi e continua a ser um dos músicos mais conceituados de São Tomé e Príncipe, Camilo Domingos.

O seu nome verdadeiro era Domingos Lopes Gomes. O natural de Conceição, Príncipe, nasceu a 14 de Fevereiro de 1965, filho de Tomas Lopes Semedo, natural de S.Tomé, e de Maria Cidália Gomes cabo-verdiana da Ilha do Fogo.

Desde muito cedo, Milú, como era tratado por todos, já demonstrava dotes para música. Na década de setenta, com apenas 14 catorze anos, criou com grupo de colegas do bairro bom viver, onde passou a sua infância, o conjunto brilhantina. Os instrumentos eram de madeira improvisada que só serviam para manter as aparências, uma vez que os sons eram imitados pela boca. Um autêntico escape para loucuras de infância naquela altura, ainda assim, sintoma claro daquilo que Milú viria revelar-se mais tarde.

Segundos os colegas de infância; desde esta altura, como vocalista era o Camilo que tratava de tudo. Apesar das traquinices do grupo, Milú sempre se destacou como um rapaz calmo, serio e respeitador.

Após ter terminado a sexta classe deixa a ilha natal, Príncipe, com destino a S.Tomé a fim de concluir os seus estudos. Em 1983, é chamado para cumprir o serviço militar, onde permanece até 1986. No mesmo ano, faz o curso de enfermagem e começa a exercer a profissão na empresa agrícola Ribeira Peixe. Mas o bichinho da música ainda o perseguia.

Em 1987 emigra para Angola com intenção de gravar o seu primeiro disco, mas não foi dessa que concretizou o seu sonho.

Decidiu deixar Angola para Portugal e depois de muitas dificuldades consegue gravar o seu primeiro álbum “Morena”. O segundo surgiu em 1991 e a partir deste momento nunca mais parou.

Da discografia de Camilo Domingos que abarca 11 discos, destacam-se “Badjuda”, És Meu Amor”, “Maninha My Love”, “Nada a Ver”, “Sunduro”, Nha Vida é Tchora”, e aquele que acabou por ser o último álbum da sua relativamente curta carreira, “Dor de Mundo”.

Participou ainda em vários espectáculos em Angola, São Tomé e Príncipe, Estados Unidos e em Portugal. Domingos Lopes Gomes, ao longo da sua vida, conseguiu três discos de ouro. “Maninha My Love” registado em 1996, “Sunduro”, em 2002 e “Dor de Mundo”, último trabalho feito em 2005.

Já com problemas de saúde, aceitou o convite da Direcção Nacional da Cultura para participar na edição de 2005 do Festival Gravana. Mas não sabia que seria a última vez que estaria num palco.

Curiosamente Camilo Domingos nasceu num domingo e faleceu num domingo, 7 de Agosto de 2005, quando eram 23 horas e 20 minutos.

Camilo Domingos foi e continua a ser um dos músicos estrangeiros mais queridos em Angola, e por essa razão, os angolanos baptizaram-no de Kota Camilo.

É opinião unânime dos que com ele privaram; ser um homem amigo dos seus amigos, conselheiro e sempre presente nos momentos mais difíceis.

Volvidos cinco anos da sua morte ilha do Príncipe ainda chora de forma inconformada pela eterna partida dum filho que mais a divulgou no mundo.

Nesta 2ª feira 9 de Agosto Felícia Silva Secretaria do Governo Regional para Assuntos Institucionais e Organizacionais depositou uma coroa de flores no monumento erguido na avenida principal da cidade de S.António em honra do malogrado cantor. Um acto emocionado que contou com a presença de familiares, amigos e fãs.

Entretanto, este sábado, aproveitando o desafio lançado há quatro anos pelo grupo Gibela, o Governo Regional vai realizar a 4ª edição do festival internacional Camilo Domingo em ao malogrado cantor. Para esta edição foi convidada a Banda nacional Equison Mster e alguns músicos santomenses.

Por outro lado, coincidência ou força de destino S.Tomé e Príncipe celebrou na passada segunda-feira dia 4 deste mês de Agosto, o terceiro aniversário da morte daquele que foi um grande homem do teatro popular artisticamente conhecido por Butter.

O mês de Agosto fica assim marcado na história da cultura Santomense, pela perda de dois grandes vultos da sua cultura. Sendo Camilo Domingos no plano musical e Butter no plano teatral.

Por : Teobaldo Cabral