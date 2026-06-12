Comunidade portuguesa celebrou o Dia de Portugal e reforça laços de cooperação

Em São Tomé e Príncipe vivem cerca de três mil cidadãos portugueses, muitos dos quais participam em projetos nas áreas da educação, do voluntariado e da cooperação para o desenvolvimento.

Constância Correia e Inês Vitorino, voluntárias da ONG MOVE dedicada à capacitação de empreendedores locais, destacam a experiência de adaptação e o potencial do país.

Sara Lucas e Miguel Leal integram o corpo docente da Escola Portuguesa, sublinhando a dedicação dos alunos e a importância da formação para o futuro de São Tomé e Príncipe.

Unidos por uma ligação comum a Portugal e ao arquipélago, todos celebraram o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas numa cerimónia realizada na Embaixada de Portugal em São Tomé.

O Embaixador Luís Leandro da Silva sublinhou que esta festa é também uma celebração do país que acolhe a comunidade portuguesa, reforçando os laços de amizade entre os dois Estados e povos.

O Governo santomense reconheceu que a presença da missão diplomática portuguesa traduz um compromisso firme com o desenvolvimento, a cooperação e a criação de oportunidades para o povo.

Isabel de Abreu, Ministra da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior, destacou o contributo da cooperação portuguesa para o reforço das capacidades institucionais e para a melhoria das condições de vida das populações.

As celebrações foram ainda enriquecidas por diversas atuações culturais, num ambiente de convívio e de reforço da amizade entre os povos português e santomense.

José Bouças