FSF organiza festival desportivo

Mais de duzentas crianças dos distritos mais populosos do arquipélago, Água-Grande e Mé-Zóchi,tomaram parte no último final de semananum festival de futebol de base organizado pela Federação Santomense de Futebol, FSF, no âmbito do Programa do Desenvolvimento do Futebol Nacional-2022.

Durante estes dois dias, esses miúdos tiveram oportunidades de participar em diversos ateliês, onde foram trabalhados espertos tácticos, técnicos e a parte lúdica de futebol, que vem perdendo-se ao longo dos tempos,destacou o coordenador do festival, o instrutor da CAF, Gustavo Clemente.

O festival que aconteceu no estádio Nacional 2 de Julho foi acompanhado por 15 técnicos afectos a Associação dos Treinadores.

Tomaram parte no evento escolas de Água-Grande (Andorinha,Academia Santomense de Futebol e Escola de Boa Morte) e Mé-Zóchi (Caixão Grande e Monte Café).

Gil Vaz