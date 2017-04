Bombom e Riboque aquecem segunda jornada

As 12 equipas entrarão este fim-de-semana em cena para disputarem a segunda ronda do campeonato nacional, com jogo grande no Eduardo Modelane, Bombom vs Riboque.

Para além da rivalidade histórica entre estes dois emblemas, o desafio deste domingo será carregado de muita emoção e vibração, revelaram os técnicos, que não estarão à espera do facilitismo do adversário, mas acreditam na vitória.

Ainda para esta jornada teremos, no sábado, Folha Fede a receber os milionários da UDRA de Angolares que procuram a primeira vitória da época, depois da derrota na Super Taça, diante do Sporting de Praia Cruz, e o empate na ronda inaugural frente ao Agrosport de Monte Café; Neves a duelar com a Trindade; e Agrosport de Monte Café aodefrontar o Caixão Grande (em mais um dérbi de Mé-Zóchi).

Já para o domingo, para além do clássico do Eduardo Modelane, vamos poder assistir a difícil deslocação do campeão Praia Cruz ao terreno da UDESCAI e Correia ao receber o Aliança Nacional.

Calendário da 2ª jornada:

Sábado: 29.04.2017

Neves vs Trindade, no campo de Neves, 15h:00;

Agrosport de Monte Café vs Caixão Grande, no campo de Monte Café, 15h:00;

Folha Fede vs UDRA, no campo de Folha Fede, 15h:00;

Domingo 30.04.2017

UD Correia vs Aliança Nacional, no campo de Correia, 15h:00;

Udescai vs Praia Cruz, no campo de Água Izé, 15h:00;

Inter Bombom vs Vitória de Riboque, no campo de Bombom, 15h:00.

Gil Vaz