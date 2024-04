UDRA vence Vitória do Riboque por 3-2 e lidera campeonato de futebol em São Tomé

A UDRA de Angolares lidera o principal campeonato de futebol em São Tomé e Príncipe. Na segunda jornada da prova voltou a vencer, desta vez diante do Vitória do Riboque.

Um jogo que marcou a estreia do novo relvado sintético da equipa da capital são-tomense.

Segunda jornada, segunda vitória para equipa da UDRA de Angolares, que num jogo emotivo e espetacular bateu o Vitória do Riboque por 3-2.

A história do jogo começou a ser contada aos 4 minutos quando Dólar, num forte remate à entrada da área, bateu pela primeira vez o guarda-redes da equipa da casa.

Aos nove minutos a equipa comandada pelo técnico Nhano Semedo aumentou a vantagem para 2-0 por intermédio do atacante João.

Quando tudo apontava para uma tarde tranquila da UDRA, eis que renasce o Vitória do Riboque. Num contra-ataque pela esquerda, Vando responde de cabeça para o fundo da baliza defendida por Zequinha.

O Riboque cresceu no encontro e conseguiu o empate, na segunda metade, por intermédio de Rafa depois de uma incursão pela direita protagonizada por Wilson.

O técnico da UDRA operou várias mexidas que resultaram em pleno. Perto do fim, Iniesta encheu-se de confiança e atirou forte para o fundo da baliza e fixou o resultado em 3-2 a favor de UDRA de Angolares.

O Vitória do Riboque soma a segunda derrota neste arranque do principal campeonato de futebol em S.Tomé e Príncipe.

Foi um espetáculo de futebol cheio de golos, na estreia do tapete sintético do campo do Vitória do Riboque, num dia chuvoso nas ilhas maravilhosas.