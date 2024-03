Campeonatos de futebol começam a 5 de abril

Com a nova época de futebol à porta, a federação santomense entregou material desportivo aos clubes.

«Estamos a dar equipamento completo, 20 bolas, sendo 10 na primeira volta do campeonato e outras 10 na segunda, botas, caneleiras e um quite completo de braçais» – disse Aníbal Ferreira, segundo vice-presidente da Federação santomense de Futebol.

Um gesto que os clubes agradecem.

«Os clubes não têm fonte de receita e sempre que surge este gesto por parte da federação e não só, temos que agradecer»- sublinhou Ramos Dias, presidente do Sporting Clube de S.Tomé.

Denilson Cunha, treinador da equipa de Trindade Futebol Clube destaca duas inovações nos equipamentos ofertados pela federação. «Na manga das camisolas podemos ver o símbolo da federação e no peito o símbolo da equipa. É uma forma de começarmos a conhecer o símbolo de cada equipa que milita nos diferentes níveis do campeonato de futebol no país».

O montante envolvido não foi revelado pela federação, que anunciou para 5 de Abril o início dos campeonatos das primeira e segunda divisões bem como o da divisão de honra.

José Bouças