Seis de Setembro sagra-se Campeão Nacional com sabor à “vingança”

Os militares de Seis de Setembro (ilha de São Tomé) sagraram-se Campeão Nacional pela segunda vez, ao levar a melhor sobre o Operários (ilha do Príncipe), por 6-5(1-1), no desafio da segunda mão da Grande Final da prova, realizado no Estádio Regional 13 de Junho.

O novo campeão nacional levou para casa como prémio, 200.000,00 STN, moeda local, equivalente à 8.000,00 €.

Ponto final!! Seis de Setembro é o novo Campeão Nacional de São Tomé e Príncipe época 2023, 35 anos depois.

A consagração aconteceu no sábado, na ilha do Príncipe, após o triunfo por 6-5, com recurso às grandes penalidades, depois do empate a uma bola durante o tempo regulamentar.

Com este triunfo o novo Campeão Nacional “vinga-se” do emblema do Príncipe, após a derrota que ficou “engasgada” no Quartel General, na época passada.

De sublinhar que no embate da primeira mão disputada há uma semana no Estádio Nacional de Julho (ilha de São Tomé), as equipas empataram a uma bola, durante os 90 minutos.

Recorrendo à calculadora, a equipa de Seis de Setembro conquista o segundo título, em 35 edições da competição.

Por sua vez, o conjunto de Operários permanece com cinco títulos conquistados em 1990, 1993, 1998, 2004 e 2022.

Quanto aos clubes com mais títulos, o pódio é composto por Sporting de Praia Cruz (ilha de São Tomé), com oito, Riboque (ilha de São Tomé), com cinco, e Operários (ilha do Príncipe), também com cinco.

Por sua vez, no que diz respeito à divisão territorial, apenas o distrito de Lemba, ainda não teve um Campeão Nacional.

No que refere às ilhas, São Tomé passa a contabilizar, com este título, 28, contra os sete da ilha do Príncipe.

