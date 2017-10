Candidatos e aflitos jogam em casa

Joga-se este final de semana a 20ª jornada do nacional da primeira divisão, com os dois principais candidatos ao título, UDRA de Angolares e Caixão Grande, 1º/2º, e os aflitos, Monte Café e UDESCAI, 11º/12º a jogarem perante o seu público.

O último quarto da segunda volta do campeonato nacional, começa a ser jogado este final de semana, com título e manutenção por definir, situação que faz desta ponta final, electrizante, onde todos os pontos são vistos como “ouro”, para os que estão nestas lutas.

A ronda começa no sábado com UDESCAI- Neves; Praia Cruz – Bombom; e Trindade- Aliança; e termina no domingo, com UDRA – Correia; Folha Fede – Monte Café; e Caixão Grande – Riboque.

Gil Vaz