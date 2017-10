Caixão deixa Angolares mais perto do título

Caixão Grande entregou praticamente este domingo, o título domestico a UDRA de Angolares, que venceu Correia, por 2-1, ao empatar a uma bola diante do Riboque, em jogo da 20ª jornada.

O golo de Maque aos 15 minutos, não livrou o conjunto de Caixão Grande do empate comprometedor ante o Riboque, 1-1, para alegria da UDRA, que soube sofrer para neutralizar a Correia, por 2-1, alargando para quatro pontos a distância para a separa da concorrência, quando restam apenas seis por disputar.

O campeão em título, Praia Cruz, que pode perder o título para o conjunto do extremo sul, saltou para a segunda posição, em igualdade pontual com Caixão, ao golear Inter de Bombom, por 5-1.

Nos outros jogos, os desfechos foram os mesmos, com as equipas a repartirem pontos, UDESCAI vs Neves, 1-1; Folha Fede vs Monte de Café, 1-1; Trindade vs Aliança, 0-0.

Resultados:

UDESCAI vs Neves, 1-1,

Folha Fede vs Agrosport, 1-1,

Trindade vs Aliança, 0-0,

Praia Cruz vs Inter, 5-1,

UDRA vs Correia, 2-1,

Caixão Grande vs Riboque, 1-1.

Classificação

1º UDRA, 40

2ºPraia,36

3ºCaixão,36

4ºNeves, 34

5ºAliança,32

6ºFolha,28

7ºRiboque,25

8ºTrindade,22

9ºCorreia,21

10º Inter,20

11º Agrosport,18

12ºUDESCAI,15

Henrie Martins