Setor digital mudou padrão de investimento global

Relatório da ONU mostra que Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha abrigam a maioria das principais empresas digitais no mundo; documento preparado pela Unctad revela ainda que 32 das 100 multinacionais do setor não existiam há 10 anos.

Foto: UIT/A.Mhadhbi

Edgard Júnior, da ONU News em Nova Iorque.

O relatório Investimento Mundial 2017: Investimento e Economia Digital afirma que o setor digital mudou radicalmente o padrão de investimento global. O documento foi preparado pela agência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, Unctad.

Segundo o relatório, Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha abrigam mais de 60 das 100 maiores empresas do setor. Desse grupo, apenas quatro estão em países em desenvolvimento.

Resultado

Os especialistas disseram que esse resultado mostra que ainda há muito espaço para crescer em outras regiões.

O chefe da Unctad, Mukhisa Kituyi, afirmou que “a economia digital tem implicações importantes para investimentos” e vice-versa. Para ele, os países em desenvolvimento não podem ficar de fora, é preciso criar políticas que permitam eliminar a lacuna digital que divide o investimento global.

Para dar um exemplo de como o mercado pode crescer, o relatório cita que 32 companhias entre as Top 100 empresas digitais no mundo, não existiam há 10 anos, entre elas o Instagram e o Uber.

Fluxo

A Unctad acredita que o fluxo do investimento direto estrangeiro global no setor pode aumentar 5%, chegando a quase US$1,8 trilhão em 2017. O crescimento deve continuar no ano que vem.

O relatório mostra que Estados Unidos, China e Índia podem ser os principais destinos desses investimentos. A América Latina e o Caribe deve ser a única região que não deve registrar um avanço muito positivo.