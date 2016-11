CRISE: HBD reduz investimento no Príncipe

Buster Bawer, novo Director Geral da maior empresa privada na ilha do Príncipe, a HBD, justificou a redução o despedimento colectivo de 150 trabalhadores da empresa, como sendo resultado da necessária contenção de despesas.

Numa altura de crise financeira, a empresa que previa investir 11 milhões de dólares neste ano, decidiu reduzir o valor para metade. Ao mesmo tempo na entrevista dada a imprensa da ilha do Prínc9ipe, o Director Buster Bawer, deixou claro que a HBD, que tinha intervenção tanto no desenvolvimento do turismo como na promoção da agricultura, com destaque para as roças Sundy e Paciência, vai retirar-se da área agrícola.

Todo o esforço da empresa sul-africana, passa a estar concentrado apenas na gestão do Hotel Bombom, e na construção do novo hotel designado Sundy Beach.

A Roça Paciência com cerca de 200 hectares, está fora do jogo e também fica interrogado o futuro de cerca de 1000 hectares da Roça Sundy vocacionados para o desenvolvimento da agricultura. Caberá aos Governos da Região do Príncipe e da República encontrarem solução para as terras do Príncipe, que a HBD diz não ter capacidade financeira para nelas investir.

Condicionada pela crise financeira, a administração da HBD, fez saber também que vai cortar o investimento no apoio social no Príncipe.

