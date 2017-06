Patrice mandou emprestar 30 milhões de dólares a uma empresa chinesa alegadamente a margem das leis

Desde o dia 20 de Julho do ano 2015, que o Primeiro-ministro Patrice Trovoada, assinou um mandato, em que deu poderes ao ministro das Finanças Américo Ramos para assinar acordo de crédito com uma empresa da República Popular da China designada “China International Fund Limited”.

Segundo o mandato assinado por Patrice Trovoada a empresa chinesa com morada em Hong Kong, deveria emprestar ao seu Governo o valor de 30 milhões de dólares, para construir uma cidade administrativa na ilha de São Tomé e alojamentos para funcionários públicos e a juventude.

O acordo de crédito a que o ministro das Finanças Américo Ramos foi mandatado a assinar, foi celebrado também no dia 20 de Julho do ano 2015 e segundo o texto do acordo o valor de 30 milhões de dólares deveria ser depositado na conta número 9520-599713-973 – SWIFT: CGDIPTL, da Caixa Geral de Depósitos em Portugal, e com o endereço – RUA JOÃO XXI – 63 -1100 – 300, Lisboa.

O acordo até agora secreto, apesar de bulir com o futuro de cada cidadão são-tomense, uma vez que se trata de uma dívida contraída pelo Estado, ainda não foi implementado. Desde o ano 2015 até a presente data nenhuma cidade administrativa começou a ser construída no país.

Mas, o que o Téla Nón registou como sendo grave, é o facto do acordo de crédito financeiro entre o Ministro das Finanças Américo Ramos a mando do Primeiro-ministro Patrice Trovoada e a empresa chinesa China International Fund Limited, ter sido realizado a margem de todas as leis da República, com destaque para a Lei-quadro da Dívida Pública, que tem como um dos objectivos regular os processos de endividamento público, garantindo as necessidades financeiras do Estado.

No seu artigo primeiro ponto número 2, a lei da Dívida Pública, deixa claro para que finalidades o Estado são-tomense pode contrair empréstimos. «O Estado pode contrair o empréstimo para as seguintes finalidades:

a) Financiar o défice do Orçamento Geral do Estado;

b) Manter o saldo credor na Conta do Tesouro num nível determinado pelo Ministério encarregue da área das Finanças;

c) Conceder empréstimos a governos locais, empresas públicas e qualquer outra entidade para fins de financiamento de projectos que tenham sido previamente aprovados pela Assembleia Nacional;

d) Cumprir obrigações no âmbito de garantias pendentes do Estado;

e) Refinanciar dívida pendente do Estado ou saldar um empréstimo antes da data de amortização;

f) Proteger ou eliminar de imediato os efeitos causados por um desastre natural, ambiental ou qualquer outra emergência nacional;

g) Atender os pedidos do Banco Central de São Tomé e Príncipe de emissão de títulos de Dívida Pública com o único propósito de apoiar os objectivos da política monetária; e

h) Qualquer outra que a Assembleia Nacional venha a aprovar.

Exactamente a alínea H da Lei da Dívida Pública, coloca o acordo de crédito financeiro assinado entre o Governo e a empresa chinesa, numa situação difícil. Uma situação de alegada ilegalidade e de falta de transparência.

Até esta sexta – feira dia 17 de Junho de 2016, a Assembleia Nacional, não aprovou nem teve conhecimento, segundo apurou o Téla Nón, de qualquer acordo de crédito assinado pelo Governo e a sociedade chinesa com sede em Hong Kong, e que se chama China International Fund Limited.

Outro artigo da Lei da Dívida Pública que denuncia por si só, o acordo de crédito do décimo sexto governo constitucional e a empresa chinesa, é o 51. «As operações de assunção da dívida por parte do Ministério encarregue pela área das Finanças só podem ser mediante a autorização do Conselho de Ministros, através de um decreto do Governo publicado no Diário da República».

Um procedimento que desde 20 de Julho de 2015 até a presente data não ocorreu.

Com o dinheiro alegadamente já depositado na conta da Caixa Geral de Depósitos de Portugal, a lei da dívida pública de São Tomé e Príncipe, continua a por em causa o expediente secreto do Governo.

É que o diploma estabelece ainda que as operações de substituição da Dívida Pública ou de assumpção da dívida pelo Ministério encarregue pela área das Finanças não podem ser efectuadas sem a aprovação da Assembleia Nacional e a promulgação do Presidente da República, onde a proposta é submetida pelo Ministério encarregue pela área das Finanças e que as modificações dos empréstimos ou convenções da Dívida Pública contraídas pela República Democrática de São Tomé e Príncipe são submetidas à aprovação da Assembleia Nacional.

Consulte a lei - DR-n.º-2-de-17-de-Janeiro-de-2013-LEI-Nº-1-2013-DIVIDA-PÙBLICA

No entanto pelo que diz o acordo de crédito de 30 milhões de dólares, cujo valor foi transferido para a conta do banco português, o Estado são-tomense deverá pagar o empréstimo financeiro até 2036. O Estado vai pagar, mas as suas instituições com responsabilidade na matéria, nomeadamente a Assembleia Nacional, não conhecem o acordo que atribui responsabilidades a todos os são-tomenses em termos de pagamento da dívida.

Aliás, nesses processos, segundo apurou o Téla Nón, até o Ministério Público normalmente costuma emitir um aviso ou visto, dando garantias de legalidade ao processo.

Desta forma o Estado são-tomense no seu todo não é reconhecido pelo acordo, resta saber se o FMI conhece os meandros do mesmo.

De recordar que no ano 2014 o Estado são-tomense rubricou acordo com uma empresa chinesa desiganada “Guangxi Hidroeclectric Contruction Bureau”, vencedora de um concurso internacional, para realizar obras de alargamento da cidade de São Tomé. Em Outubro de 2014 a empresa Guangxi Hidroeclectric Contruction Bureau, lançou a primeira pedra para dar início ao prolongamento da cidade de São Tomé por sua conta e pelos seus riscos.

No entanto o projecto foi travado pelo Décimo Sexto Governo Constitucional liderado pelo Dr Patrice Trovoada, que considerou o mesmo como não sendo prioritário. Uma decisão que pode envolver São Tomé e Príncipe, em processos noTribunal Arbitral Internacional uma vez que o acordo assinado com a Guangxi Hidroeclectric Contruction Bureau, respeitou todos os procedimentos exigidos pela lei são-tomense de adjudicação de obras públicas.

O leitor tem acesso ao Mandato do Primeiro-ministro Patrice Trovoada, a orientar o seu Ministro das Finanças Américo Ramos no sentido de assinar acordo de crédito financeiro com a empresa chinesa “China International Fund Limited” – Mandato0001

O Leitor deve também consultar o acordo efectivo de crédito assinado pelo Ministro das Finanças - Acordo0001

Abel Veiga