Autoridades são-tomenses libertaram navio de pesca da Espanha

Numa nota de imprensa enviada à redacção do Jornal Téla Nón, a Direcção das Pescas de São Tomé e Príncipe, anuncia a libertação do navio pesqueiro espanhol, Alemar Primero que foi interceptado no passado dia 6 de Agosto nas águas nacionais pela missão conjunta de fiscalização Gabão- São Tomé e Príncipe. O navio foi capturado por alegada prática de pesca ilegal na zona económica exclusiva são-tomense.

Leia o comunicado da Direcção das Pescas para se inteirar de toda a história. - COMUNICADO DE IMPRENSA