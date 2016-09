Patrice equivocou-se?

Na última semana antes de deixar o país rumo a uma tournée Euro-americana, Patrice Trovoada Primeiro-ministro e Chefe do Governo, fez uma denúncia grave contra a classe dos jornalistas são-tomenses.

Em declarações ao núcleo de jornalistas estatais com o qual tradicionalmente conversa, Patrice Trovoada relacionou a liberdade de imprensa no país, com a situação de posse de arma de guerra, por um jornalista que segundo o chefe do Governo, tem posições que muitas vezes choca com a posição do seu Governo. «Há alguns jornalistas que vejo aí e que gostam de falar de liberdade de imprensa e são jornalistas cuja opinião muitas vezes choca com o governo: Nós estamos a fazer um trabalho de recolha de armas. Como é que um jornalista recebe na presidência da República para seu uso pessoal uma arma de guerra. É jornalista? É independente? O quê que ele é? É mercenário? é jornalista? é o quê?», referiu o Primeiro-ministro.

Patrice Trovoada foi contundente na declaração difundida várias vezes pelos órgãos de comunicação social do Governo. «Não vou citar o nome. Portanto é preciso fazer-se um trabalho com um jornalista que recebe uma arma da presidência da República, para quê? Não vale a pena citar o nome. São práticas que me deixam duvidoso sobre a independência de muitos jornalistas», frisou.

Uma declaração que ecuou na sociedade são-tomense, e que lançou grave suspeição no seio da classe. Quem é o jornalista que recebeu arma de guerra na presidência da república? É a dúvida que paira na sociedade e que o Primeiro-ministro preferiu não esclarecer.

Suspeição alimenta a especulação, e a boa maneira são-tomense, país fértil em boatos, alguns jornalistas começaram a ser apontados como tendo na sua posse o armamento de guerra denunciado por Patrice Trovoada. O Director do Téla Nón é um deles. Dezenas de pessoas contactaram o director do Téla Nón, preocupadas e querendo saber se o mesmo, é o tal jornalista armado.

«Moço Pinto dá bô Pingada?» (Rapaz Pinto (ex-Presidente) deu-te espingarda?). São algumas perguntas de populares com as quais o director do Téla Nón tem-se confrontado nas ruas de São Tomé.

O dedo acusador da sociedade e sobretudo dos militantes do partido no poder, tem sido apontado também a alguns jornalistas são-tomenses. Juvenal Rodrigues, jornalista correspondente de uma rádio estrangeira em São Tomé, e Presidente da Associação dos Jornalistas de São Tomé e Príncipe, é um dos alvos da denúncia suspeita feita pelo líder Patrice Trovoada.

O Téla Nón, colheu informações junto a uma fonte ligada a segurança, e deu conta que o Chefe do Governo, pode ter-se equivocado. Segundo a fonte do Téla Nón, um agente da guarda presidencial que passou a reserva, e que está na posse de uma arma de guerra, tem nome igual a de um jornalistas são-tomense.

Tudo indica que as autoridades ao lerem na lista o nome parecido com o do jornalista, decidiram pôr a boca no trombone, sujando assim a imagem da classe, como tendo um elemento armado. Situação que para o Primeiro-ministro briga com a liberdade de imprensa.

Até o momento o Téla Nón não tem registo de qualquer jornalista são-tomense que tenha sido procurado, ou detido por ter recebido arma de guerra na presidência da república.

Face a grave denúncia de Patrice Trovoada, e se for confirmado oficialmente que afinal de contas nenhum jornalista recebeu armamento no Palácio do Povo, o correcto é Patrice Trovoada, penitenciar-se publicamente pedindo desculpas a classe dos jornalistas.

Abel Veiga