OGE 2017 – MLSTP adverte Patrice no seu gabinete

O maior partido da oposição o MLSTP foi o primeiro a ser recebido na tarde de segunda – feira pelo Primeiro Ministro Patrice Trovoada no seu gabinete, para dar a conhecer as linhas de força do Orçamento Geral do Estado ara 2017.

Aurélio Martins, Presidente do MLSTP, disse que o Chefe do Governo, foi advertido de que se o plano de execução do Orçamento Geral do Estado do ano 2016, não for apresentado na Assembleia Nacional, o maior partido da oposição rejeitará a discussão da Proposta de Orçamento para o ano 2017. «O Governo até agora não apresentou o plano de execução orçamental de 2016, o que é mau para a governação. Dissemos ao senhor Primeiro Ministro que caso não fizerem a apresentação do plano de execução orçamental de 2016, não iremos participar na discussão do Orçamento para 2017», declarou, o Presidente do MLSTP, no átrio do Palácio do Governo.

O MLSTP recordou que a lei obriga que trimestralmente o governo apresente no parlamento o plano de execução do orçamento. «Segundo a lei das finanças públicas, trimestralmente o Governo deve apresentar o plano de execução orçamental ao parlamento, o que não aconteceu», frisou.

Para o MLSTP não justifica debater o orçamento de 2017, sem conhecer o que foi o orçamento de 2016 em termos de execução prática. «Na discussão do Orçamento do Estado para 2016 o governo informou que havia 98% de verbas disponíveis para alimentar o orçamento o que não aconteceu», reforçou..

O finca-pé do maior partido da oposição, provocou reacção do ministros das finanças Américo Ramos, que esteve presente na reunião. «Ficou a promessa do senhor Ministro das Finanças de ainda hoje fazer a entrega da execução orçamental de 2016», afirmou Aurélio Martins.

Mas o Presidente do MLSTP, começou a sua intervenção com um alerta. «Em primeiro lugar gostaríamos de dizer ao país e ao mundo que São Tomé e Príncipe está de mal a pior»..

Depois veio a manifestação de enorme preocupação por causa das palavras de Patrice Trovoada ditas durante o encontro. «Dizer ao país e ao mundo a nossa preocupação pelo que ouvimos o senhor Primeiro Ministro dizer de que 2017 vai ser um ano muito difícil. Vai haver muitas contenções e para nós o MLSTP é muito preocupante»..

O maior partido da oposição contestou também o facto da Proposta de Orçamento Geral do Estado para o ano 2017, vir a ser apresentada a Assembleia Nacional com atraso de mais de 30 dias. Segundo Aurélio Martins, a lei obriga que a proposta do OGE seja entregue ao parlamento o mais tardar no dia 30 de Outubro de cada ano.

Abel Veiga