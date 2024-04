É a reacção do primeiro-ministro Patrice Trovoada ao pedido de esclarecimento do maior partido da oposição, o MLSTP sobre a aquisição de 18 viaturas no valor superior a 500 mil dólares.

Jorge Bom Jesus, Presidente do MLSTP manifestou-se preocupado com o paradeiro das 18 viaturas. O líder da oposição disse que o BL da encomenda feita pelo governo indicava Libreville capital do Gabão como destino final.

«Porquê que o BL dessas viaturas tem como destino final Libreville- Gabão e não São Tomé e Príncipe. O governo tem o dever de dar explicações sem complicar a todo o país e ao MLSTP enquanto oposição», afirmou Jorge Bom Jesus.

O líder da oposição garantiu que 6 meses depois da encomenda feita e do valor pago, as viaturas não chegaram ao país.

«Parace que a oposição não está aqui em São Tomé e Príncipe. Eu vejo as viaturas sei onde elas estão…», reagiu Patrice Trovoada.

O Primeiro Ministro deu vários exemplos das instituições públicas que receberam as viaturas.

«Pergunta o Presidente da Câmara de Caué, o Presidente da Câmara de Lembá, Pergunta o Presidente da República há uma lá, pergunto o governo regional do Príncipe, pergunta a PJ».

Para o chefe do governo a oposição está a ver fantasmas «acho que a oposição está obcecado pelo regresso rápido e a todo o custo ao poder e até esquece o que se passa aqui.

«Deixa a oposição com os seus fantasmas… Acho que a oposição está obcecado pelo regresso rápido e a todo o custo ao poder e até esquece o que se passa aqui», concluiu

Abel Veiga

